Den amerikanske NBA-stjerne Dion Waiters har fået 10 spilledages karantæne.

Det sker, efter det lørdag kom frem, at Miami Heat-spilleren ombord på et fly besvimede og senere fik et anfald efter at have spist for mange af de såkaldte 'gummies', der indeholder cannabis.

Det skriver NBA på deres hjemmeside.

Miami Heat har i den forbindelse offentliggjort en erklæring. I den skriver de blandt andet:

»Vi er meget skuffet over Dions handlinger i denne sæson, hvilket inkluderer den meget skræmmende situation torsdag aften, og er taknemmelige for, at det ikke endte værre, skriver de og fortsætter:

»Der har været en række tilfælde i denne sæson, hvor Dion har udvist adfærd, der har været skadeligt for holdet. Derfor vil han blive suspenderet uden betaling i 10 kampe.«

Tidligere på sæsonen missede Dion Waiters ni kampe, efter han blev udelukket af holdet. Det skete, efter han af flere omgange havde været oppe at skændes med træneren, Erik Spoelstra.

Det var den amerikanske FOX-journalist Andy Slater, der via sin Twitter-profil lørdag kunne fortælle, at Heat-stjernen havde fået et anfald i flyet på vej mod Los Angeles, hvor holdet fredag aften skulle møde Los Angeles Lakers.

'Waiters overdoserede med 'gummies' (vingummi med cannabis, red.), siger kilder, og besvimede, da flyet landede. Han fik et anfald, da han vågnede,' skrev Slater, der dækker Miami Heat tæt.

Karantænen betyder, at Waiters som minimum går glip af en løn på 834.483 dollars, hvilket svarer til lidt over 5,6 millioner danske kroner. Det skriver NBA.com.

Det er dog umiddelbart ikke noget, der holder Dion Waiters vågen om natten.

Stjernen skrev nemlig under på sin nuværende kontrakt i 2017, og når den om to år udløber, vil han have tjent svimlende 350 millioner kroner.