JR Smith holder sig ikke tilbage, kan man tydeligt se i det korte videoklip.

»Jeg jagtede ham og gav ham en røvfuld,« lyder det med NBA-stjernens egne ord.

Det er kort og præcist, hvad der udspiller sig på en video, som eksempelvis mediet TMZ er kommet i besiddelse af. Se den øverst i artiklen

For på en video, der er dukket op, kan man se JR Smith slå og sparke en person gentagende gange, inden den anden person til sidst løber bort. Det skulle angiveligt være sket på en gade i Los Angeles.

Her skulle den 34-årige basketballspiller ifølge flere medier have deltaget i de protester, der har fundet sted over hele USA i kølvandet på 46-årige George Floyds død efter en særdeles hårdhændet behandling fra en betjent.

Allerede inden videoen af overfaldet kom frem, valgte JR Smith selv at forklare omstændighederne og gå til bekendelse. Og fortælle hvorfor han havde uddelt tæsk til 'en af de motherfucking hvide drenge'.

»Han vidste ikke, hvad han havde gang i og ødelagde vinduet i min truck,« forklarer NBA-stjernen, der fortæller, at han havde parkeret sin bil på afstand at de voldsomme protester.

»Det her er ikke en 'hate crime'. Jeg har ikke et problem med nogen, og der ikke nogen, der har et problem med mig,« slår han fast:

»Han vidste ikke, hvis vindue han ødelagde, og han fik en røvfuld.«

JR Smith har spillet i NBA i 15 sæsoner. Han var med til at vinde NBA-mesterskabet i 2016 med Cleveland Cavaliers.