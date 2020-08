Det var en bevæget og hudløst ærlig Petter Northug, der fredag brød tavsheden på et pressemøde i Trondheim, efter han i sidste uge blev stoppet af politiet.

Her afslørede han, at han har et alvorligt problem.

»Jeg har et alvorligt misbrug bestående af alkohol, narkotika og piller.«

»Jeg har ikke været den rollemodel, jeg ønsker at være. Jeg er fortvivlet, og jeg har nået mit livs lavpunkt,« fortalte den tidligere skistjerne til de fremmødte journalister.

Jeg kørte godt over 200 kilometer i timen i en 80-zone. Jeg var endda dum nok til at filme det med telefonen. Petter Northug

Northug, der er en af Norges absolut største sportssnavne, understregede samtidig, at han aldrig har rørt rusmidler, mens han var aktiv.

»Jeg har svigtet igen, og jeg vil sige undskyld til alle, det har berørt. Specielt familie, venner og samarbejdspartnere.«

Nordmanden oplyste samtidig, at han har aflyst alle sine opgaver i efteråret, og nu vil bruge tid sammen med sin familie.

Den tidligere norske skistjerne blev stoppet af politiet i sidste uge og er efterfølgende blevet sigtet for at køre for stærkt, at køre i narkopåvirket tilstand og for at være i besiddelse af kokain.

Det var i denne bil, at Petter Northug blev stoppet af politiet. Foto: Fredrik Hagen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det var i denne bil, at Petter Northug blev stoppet af politiet. Foto: Fredrik Hagen/NTB/Ritzau Scanpix

Tidligere har det været fremme, at Northug havde kørt 168 kilometer i timen i en zone, hvor man måtte køre 110. Men på pressemødet afslørerede han, at han kørte endnu stærkere.

»Jeg tog hverken alkohol eller narkotika fra natten til onsdag til, at jeg blev stoppet af politiet, da jeg kørte hjem fra Trysil. Jeg kørte godt over 200 kilometer i timen i en 80-zone. Jeg var endda dum nok til at filme det med telefonen.«

Han indrømmede dog, at han havde festet natten til onsdag og her indtaget både alkohol og kokain.

Han fortalte ligeledes, at politiet fandt omkring 10 gram kokain i hans lejlighed.

Northug var på vej hjem fra et job som instruktør på en skiskole for børn i den norske by Trysil, da han blev stoppet af politiet.

På pressemødet gjorde han det ligeledes klart, at han er parat til at tage den straf, han måtte få.

Det er ikke første gang, at Northug har været i politiets søgelys, mens han har siddet bag rattet.

I maj 2014 kørte han således i bil med for høj promille, hvilket resulterede i, at han bragede sin Audi ind i et autoværn efter en lang nat i byen. Han blev anholdt i sit hjem og blev efterfølgende dømt til 50 dages fængsel og fik en bøde.

Petter Northug har som aktiv blandt andet vundet både VM og OL-guld i langrend.

Opdateres...