Van Jefferson fik travlt efter årets Super Bowl.

I en sådan grad, at Rams-spilleren slet ikke nåede at fejre den store triumf med sine holdkammerater. Det var der dog en god grund til.

For alt imens han havde spillet den store kamp, måtte hans højgravide kone, Samaria, bæres ud fra stadion på en båre, da hun pludselig gik i fødsel og måtte hastes til hospitalet. Det skriver NFL.

Rams-spilleren fik dog først beskeden, da kampen var slut, og herefter skyndte han sig af sted for at være ved sin kones side og møde det nye medlem af Jefferson-familien.

Noget, der blev fanget på tv, hvor man kunne se, hvordan han skyndte sig gennem stadiongangene for at komme ud.

'Det har været en fantastisk dag. Jeg har fået tre præmier. Min kone, min søn og Super Bowl,' sagde 25-årige Van Jefferson efterfølgende i en livesending på Instagram.

Samaria Jefferson var udmærket klar over, der var risiko for, at hun kunne gå i fødsel når som helst.

Hun havde dog slået fast over for Rams-bænken, at skulle det ske, mens kampen var i gang, skulle hendes mand ikke have besked, før årets Super Bowl var slut.

Det fortalte hun allerede inden opgøret. For hendes største ønske var, at manden spillede sit livs kamp færdig.

»Jeg har sagt: 'Du spiller, så ses vi på hospitalet bagefter'. Sådan er det. Jeg ville aldrig tage det øjeblik fra ham,« har hun sagt i et interview med The Atletic.

Van Jefferson har efter kampen delt et billede af sig selv og sin lille nyfødte søn i en story. Han og Samaria, der har været sammen siden gymnasiet, har i forvejen en datter.

Los Angeles Rams vandt årets Superbowl med 23-30 over Cincinnati Bengals.