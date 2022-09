Lyt til artiklen

Hun venter sammen med sin mand en lille dreng til december.

Men hvor Stine Bjerre Mortensen selv kan se, der er mange fordele i, at hun 'først' bliver mor nu, har hun også som kendt ansigt oplevet, hvordan det er noget, andre har været ekstremt nysgerrige omkring.

Det fortæller den 40-årige TV 2-vært i et stort interview med magasinet 'Gravid'.

Ofte toner hun frem på tv-skærmen, og hun har i den forbindelse oplevet, hvordan folk hun slet ikke kender er begyndt at spekulere. Nogle har endda tidligere skrevet til hende og spurgt, om hun ventede sig.

»Har jeg været på skærmen med en stram kjole, hvor man har kunnet se en delle på maven, har jeg flere gange oplevet, at folk har skrevet til mig: 'Tillykke med det!' Eller: 'er du gravid?' Det har været enormt grænseoverskridende, for i virkeligheden er det et meget privat spørgsmål, som de færreste har lyst til at snakke med fremmede mennesker om,« siger Stine Bjerre Mortensen.

Tilbage i februar 2021 valgte tv-værten så at i sige fra. Det gjorde hun i en story på Instagram, efter hun havde lavet en såkaldt spørgerunde. Her var der en, der spurgte, om hun var gravid.

'I mener det sikkert sødt. Men jeg har aldrig forstået, hvorfor folk spørger om det? For mig er det et ret privat spørgsmål at stille andre mennesker. Er det bare mig?' skrev Stine Bjerre Mortensen i den forbindelse.

Til magasinet 'Gravid' fortæller hun, at hun blev provokeret og havde brug for at fortælle folk, at de skal tænke sig om, fordi det spørgsmål kan ramme – af flere årsager understreger hun og bruger blandt andet som eksempel, at det kan være, modtageren ikke kan få børn, kæmper med det eller bare slet ikke har lyst.

Det var tilbage i juni i år, at en lykkelig Stine Bjerre Mortensen, der er gift med håndboldspilleren Casper U. Mortensen, fortalte, at hun er gravid, og at hun har termin til december.

Hun har tidligere fortalt til B.T., hvordan det væltede ind med søde beskeder, da hun delte den gode nyhed på de sociale medier.

»Det har været meget overvældende med alle de søde hilsner, som folk har sendt. Det er helt vildt,« sagde hun i forbindelse med et Tour de France-pressemøde tidligere på sommeren.