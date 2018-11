Han vinder basketball-kampe og mesterskaber, som det passer ham. Men fredag morgen har Stephen Curry været udsat for noget radikalt anderledes.

Kort inden kl. 9 lokal tid var Stephen Curry ude at køre i sin Porsche Panamera, da hans bil blev påkørt to gange, hvilket satte bilen i rotation.

Mens bilens forende blev revet fuldstændigt løs, slap Stephen Curry uden nogen skader.

På en video fra Twitter ses Steph Curry forlade sin bil til fods, mens politi og andre forbipasserende hjælper NBA-stjernen.

Uheldet skete, da en anden bil var på vej ud af en tunnel, hvorefter føreren af bilen mistede herredømmet på de våde, glatte veje.

Stephen Curry var i så godt humør efter uheldet, at han endda havde mod på at stille op til et billede af et par star-struck politibetjente fra Oaklands Highway Patrol.

I sin NBA-karriere har Steph Curry sat rekord på rekord. Han er uden sammenligning den bedste skytte i NBA, hvor han efter forgodtbefindende sætter den ene treer i kurven efter den anden.

To gange har han været kåret som NBAs bedste spiller, såkaldt MVP, i både 2015 og 2016, ligesom han har vundet mesterskabet tre ud af de fire seneste år.

Stephen Curry med Larry O'Brien-trofæet efter at have vundet mesterskabet over Cleveland Cavaliers. Foto: JUSTIN K. ALLER Vis mere Stephen Curry med Larry O'Brien-trofæet efter at have vundet mesterskabet over Cleveland Cavaliers. Foto: JUSTIN K. ALLER

Derudover har han rekorden for flest scorede tre-point i en sæson, flest scorede tre-point i én enkel playoff-sæson, flest kampe i streg med en tre-points-scoring (157 kampe, red.) og flest tre-points-scoringer i én finalekamp med ni. Bare for at nævne et par stykker.

Han sidder lige nu ude for Golden State Warriors med en skade - og det har - sammen med stridigheder på holdet - betydet, at holdet har tabt seks af sine seneste otte kampe.