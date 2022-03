Medejeren af ​​NBA-holdet Philadelphia 76ers Michael Rubin delte, hvad der skulle have været en sjov overraskelse, men han gjorde det på et helt forkert tidspunkt.

På Instagram delte han en video, hvor han gav datteren Kylie en lille tank til hendes 16-års fødselsdag.

'Tillykke med din 16-års fødselsdag, Kylie! Jeg ved, hvor meget du gerne ville have en bil, så jeg tænkte, at jeg ville skaffe dig en, der ville holder dig sikker. Nyd din tank,' stod der i det nu slettede opslag.

Videoen delte Michael Rubin, dagen før Rusland invaderede Ukraine – og nu har han valgt at fjerne videoen fra det sociale medie.

Foto: Michaelrubin/Instagram Vis mere Foto: Michaelrubin/Instagram

Opslaget tiltrak sig en del opmærksomhed fra hans følgere, der på det tidspunkt godt kunne se det sjove i den noget mærkværdige gave.

Blandt andet modellen Caroline Lowe tog joken videre og kommenterede opslaget: 'Jeg håber, at den kom med skarp ammunition for Kylies skyld.'

Ud over at være kendt som en spøgefugl og en stenrig erhvervsmand, som er medejer af Philadelphia 76ers, er Michael Rubin kendt for at give lidt af sin rigdom tilbage til sit lokalsamfund.

Sidste måned gik han sammen med rapperen Meek Mill og komikeren Kevin Hart for at yde et betydeligt bidrag til Philadelphia-samfundet, skriver People.

De tre annoncerede planer om at donere 15 millioner dollar – svarende til lige under 100 millioner danske kroner – til 110 skoler i Philadelphia-området for skoleåret 2022-2023.

Michael Rubin opbyggede sin formue via en succesrig skiudstyrsvirksomhed, som han startede i sine forældres kælder i Philadelphia.

Herefter startede han virksomheden Global Sports Inc., som senere blev til GSI Commerce, der blev solgt til eBay for 2,4 milliarder dollar – svarende til over 15 milliarder kroner – tilbage i 2011.