Kevin Magnussen var ottendehurtigst under første træning på Hockenheim. Daniel Ricciardo var hurtigst.

Hockenheim. Selv om Mercedes formentlig er meget opsat på at hente en hjemmebanesejr i Formel 1-løbet på Hockenheim i denne weekend, så får tyskerne hård konkurrence af Red Bull.

I hvert fald hvis man skal dømme ud fra fredagens første træning, hvor bilerne for første gang blev sluppet løs på asfalten.

Her var Daniel Ricciardo fra Red Bull hurtigste mand. Han overgik verdensmester Lewis Hamilton fra Mercedes med bare fire tusindedele.

Den anden Red Bull-kører, Max Verstappen, var med tredjehurtigste tid også bedre kørende end Valtteri Bottas fra Mercedes, der netop har sikret sig en ny kontrakt med Stuttgart-teamet for næste sæson.

Det skal dog nævnes, at Daniel Ricciardo uanset resultatet af lørdagens kvalifikation kommer til at starte sidst i løbet.

Det skyldes, at australieren forud for træningen fik skiftet dele i sin motor og derfor må indkassere en straf.

For Kevin Magnussen forløb træningen også ganske fint. De to Haas-racere var hurtigere end alle andre biler, når man ser bort fra de to ovennævnte teams og Ferrari.

Holdkammeraten Romain Grosjean var dog 16 hundrededele af et sekund hurtigere end Magnussen på sin bedste omgang.

Fredag eftermiddag afvikles der endnu et træningspas på Hockenheim.

Selv løbet køres på søndag med start klokken 15.10.

/ritzau/