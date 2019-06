St. Louis slog natten til fredag Boston Bruins 2-1 i femte kamp om Stanley Cup-trofæet i ishockeyligaen NHL.

St. Louis Blues har lagt sig i førertrøjen i kampen om Stanley Cup-trofæet. Således slog holdet Boston Bruins 2-1 på udebane natten til fredag dansk tid.

Dermed fører St. Louis 3-2 samlet i finaleserien i NHL, hvor der spilles bedst af syv kampe.

De to hold har været jævnbyrdige i hele slutspillet, og det er første gang, at Blues fører sammenlagt.

Den sjette kamp spilles natten til mandag dansk tid, og her har St. Louis altså mulighed for at afgøre finalen på egen is.

Efter en målløs første periode natten til fredag var det Ryan O'Reilly, som scorer det første mål i TD Garden i Boston.

Anden periode var kun 55 sekunder gammel, da Blues' Zach Sanford fik fat i pucken bag Bruins' mål og sendte den afsted til O'Reilly, som placerede den mellem benene på modstanderholdets finske målmand, Tuukka Rask.

I tredje og sidste periode øgede David Perron føringen til St. Louis Blues til 2-0.

Senere lykkedes det hjemmeholdet at reducere til 1-2 på mål af Jake DeBrusk, men gæsterne holdt stand og løb med sejren.

/ritzau/