Efter et tabt andet sæt fandt Anders Antonsen energien og spillet frem til at vinde og booke en finaleplads.

Anders Antonsen var i sprudlende spillehumør, da han lørdag gik videre til finalen i Super 1000-turneringen Indonesia Open.

I lørdagens semifinale vandt Antonsen, der er nummer fem i verden, 21-15, 19-21, 21-11 over verdensmesteren Kunlavut Vitidsarn, der er nummer otte i verden.

Antonsen viste sig som den bedste og klogeste spiller set over hele kampen, men der var også flere udfald undervejs.

I første sæt smed Antonsen en føring på 13-10, og thailænderen udlignede til 13-13.

Men derfra fandt Antonsen et højt niveau og leverede flere maskerede slag, der snød Vitidsarn.

Blandt andet troede Vitidsarn, at Antonsen ville spille kort, men fjerbolden fløj let og elegant over thailænderen og landede nærmest på selve baglinjen.

Antonsen lavede en grimasse, der viste, at han selv var imponeret over sit eget slag.

I andet sæt gik det lige modsat for Antonsen, der denne gang smed en føring på 15-11 og pludselig kom bagud 15-18.

Det lykkedes Antonsen at gøre det spændende med en udligning til 19-19, men thailænderen vandt de to sidste point og udlignede til 1-1 i sæt.

I tredje sæt var Antonsen stadig i stand til at variere sit spil og sine slag, og det var til tider svært for thailænderen at følge med i det skiftende tempo.

10-3 kom Antonsen foran, før Vitidsarn vågnede lidt op og reducerede til 6-10.

Vitidsarn fulgte også med til 8-12, men Antonsen virkede ovenpå både mentalt og fysisk og kørte overbevisende sejren hjem.

I finalen skal Antonsen møde kineseren Shi Yuqi, der er sikker på at overtage førstepladsen på verdensranglisten fra Viktor Axelsen, som har haft placeringen i 131 uger i træk.

/ritzau/