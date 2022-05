De fleste hundeejere kan nok skrive under på, at vovsen indtager en helt speciel plads i deres hjerter.

Det gjorde hunden Otis i den grad også, fortalte dens ejer, den populære amerikanske sportsvært Scott Van Pelt, forleden på direkte tv i sit SportsCenter-show på ESPN.

Her dedikerede han hele seks minutter til at tale om Otis, der forleden blev aflivet efter længere tids sygdom.

Otis blev under coronakrisen kendt i hele USA, da hunden altid optrådte i baggrunden, når Scott Van Pelt måtte lave tv hjemme fra sin stue.

Og derfor følte tv-værten sig også nødsaget til at tage en offentlig tv-afsked med sin bedste ven. Og det blev en meget følelsesmæssigt omgang.

For Scott Van Pelt kunne selvfølgelig ikke holde tårerne tilbage, og stemmen knækkede flere gange over, når hans tanker om Otis gled ned ad mindernes allé.

»For et par år siden skrev jeg om min far i forbindelse med årsdagen for hans død. Det var ikke let, men det her er sværere,« indledte han.

»For hver gang jeg skrev noget til det her program, sad Otis bag mig i sin faste plads i læderstolen.«

Han fortsatte med at fortælle, at Otis havde klaret sig igennem så mange operationer, at familien kaldte ham for 'Otis the bullet dodger' (Otis kugle-undvigeren, red.).«

»Han kæmpede sig igennem så meget, og han fortsatte bare derudaf. Men ingen kan undvige alle kugler, og da endnu en svulst ankom, viste det sig, at det var kuglen med hans navn på.«

»Og vi sagde farvel til vores 'good boy'«

»Intet, vi kan gøre, gør os fortjent til det, som vores hunde giver os. Den kærlighed og loyalitet ... så mange af jer ved godt, hvad jeg taler om,« lød det fra Scott Van Pelt - med tårene trillende. SE HELE INDSLAGET HERUNDER