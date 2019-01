Alt har en bagside.

Det oplevede den svenske mega-svømmestjerne Sarah Sjöström, da hun mandag deltog i den store svenske sportsgalla, Idrottsgalan.

Her troppede hun elegant og velklædt op til fest i en hvid kjole - for hurtigt at opdage, at den var for lille.

»Da jeg satte mig, kunne jeg mærke, at den knagede i sømmene. Jeg har en for bred ryg, så jeg måtte skifte,« fortalte Sarah Sjöström efterfølgende til Aftonbladet. Se kjolen her:

Vis dette opslag på Instagram Ready for Et opslag delt af (@sarahsjostrom) den 21. Jan, 2019 kl. 9.29 PST

Som sagt, så gjort.

Og kort efter var den svenske supersvømmer tilbage ved festen i en noget mere farverig kjole.

»Det er egentlig skønt at have en lidt mere luftig variant på, når man nu skal spise så meget,« sagde Sarah Sjöström med et smil.

Se den nye kjole her:

Vis dette opslag på Instagram 2016 2017 2018 2019 Et opslag delt af (@sarahsjostrom) den 21. Jan, 2019 kl. 1.38 PST

Sådan er det muligvis være en veltrænet, muskuløs svømmestjerne, der i den seneste sæson hentede fire EM-guldmedaljer og den samlede World Cup-sejr.

Af den grund fik hun også hyldet mandag aften.

Sarah Sjöström blev ved den store svenske sportsprisfest kåret som 'Årets kvindelige idrætsudøver'.

Det var fjerde år i træk, at supersvømmeren kunne hente den store pris med hjem.