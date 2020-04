Paige VanZant forklarer sit nøgenstunt på denne måde:

'Det kaldes kunst, og I vil ikke kunne forstå det,' lyder det fra hende.

Den amerikanske MMA-kæmper er som store dele af verden fanget i hjemmet på grund af coronavirussen. Men her har hun fundet en... interessant måde at spendere tiden sammen med ægtemanden Austin Vanderford, der også er MMA-kæmper.

Parret har simpelthen valgt at smide tøjet. Og sikkert også til stor glæde for hendes 2,4 millioner følgere på Instagram, hvor billederne er blevet vist frem. Se billederne nederst i artiklen

I særdeles afklædte fremtoning pusler de så med forskellige ellers trivielle hverdagssysler.

Her kan man eksempelvis se Paige VanZant og Austin Vanderford bage, træne, udføre havearbejde, nyde udsigten - og kravle rundt på hinanden.

Paige VanZant er på kort tid blevet en særdeles populær skikkelse i MMA-sammenhæng - og altså også inden bunken af nøgenbilleder er lagt ud - og hun har tidligere fortalt, at hun faktisk tjener flere penge på at pleje sin Instagram-profil end på at gå i ringen og kæmpe. Læs mere om det her

I ringen har hun vundet otte kampe og tabt fire, mens det er blevet til en andenplads i den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.

Se billederne af parret herunder:

'Det kaldes kunst, og I vil ikke kunne forstå det':

Vis dette opslag på Instagram It’s called art, you wouldn’t understand.... Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 5. Apr, 2020 kl. 8.09 PDT

'Leg i jorden. For livet er for kort til altid at have rene nfingernegle':

Vis dette opslag på Instagram Play in the dirt. Because life is too short to always have clean fingernails. Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 4. Apr, 2020 kl. 11.59 PDT

'Hej dér, naboer':

Vis dette opslag på Instagram Howdy neighbors Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 3. Apr, 2020 kl. 1.28 PDT

'Whiskey eller vin':

Vis dette opslag på Instagram Whiskey or Wine?? Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 2. Apr, 2020 kl. 10.17 PDT

'Øh, gør vi det her rigtigt':

Vis dette opslag på Instagram Uh, are we doing this right?? Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 1. Apr, 2020 kl. 3.54 PDT

'Træning i aftes':

Vis dette opslag på Instagram Last nights workout Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 31. Mar, 2020 kl. 1.57 PDT

'Vores to yndlingsting':