'Hvis du ved det, ved du det. Og nu ved I det.'

Sådan lød det tirsdag i et opslag på Instagram fra den norske skiløber Aleksander Aamodt Kilde. For han afslørede her, at han har fået en ny kvinde i sit liv. Og det er bestemt ikke hvem som helst.

»Ja, vi er kærester. Det er ret nyt, men vi har kendt hinanden i seks år, og nu passede det. Vi begyndte bare at tale sammen. Det er rigtig hyggeligt,« siger 28-årige Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Kvinden han står med i opslaget på Instagram er den amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin, der er et af de helt store navne i sporten, og offentliggørelsen af forholdet har da også medført mange positive reaktioner til parret.

Hun har to gange vundet OL-guld. Derudover har hun seks verdensmesterskaber og 69 World Cup-sejre på sit cv, og hun er blot 13 sejre fra at tangere Lindsey Vonns sejrsrekord på i alt 82 af slagsen.

Også Aleksander Aamodt Kilde har tidligere deltaget ved OL – i både 2014 og 2018 – hvor det dog ikke er blevet til pladser på podiet. Han har desuden været med til VM tre gange, og han har vundet World Cup seks gange.

Denne sæson fik han dog ødelagt af en skade, da han i januar styrtede og rev korsbåndet over. Noget, der har holdt ham væk fra pisterne lige siden.

»Det var en utroligt svær besked at få. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, hvad angår skader, så det er ny erfaring for mig. Det er ikke fedt at få beskeden, men hvad skal man gøre? Nu er det bare at se frem og være positiv,« sagde han i den forbindelse.