Det skulle have været hurtigt tjente penge for at få taget et par billeder og så videre i teksten, men det endte i en pornofilm med en anden mand og et mareridt syv år senere.

Den australske rugby-spiller Kurt Capewell havde tilbage i 2013 sagt ja til et fotoshoot, men inden han vidste af det, var han altså i stedet blev snydt til at være med i en pornofilm med en anden mand.

Det er godt nok syv år siden nu, men sidste år måtte Capewell gå til politiet for at fortælle, at den film nu var til salg - og i år begyndte billeder fra filmen at florere på sociale medier. Derfor har Capewell nu valgt at stå frem med sin historie.

»Min besked til unge mennesker er, at de skal være virkelig forsigtige, når de bliver tilbudt penge for fotoshoots. Jeg er ikke den samme person i dag. Jeg måtte lære det på den hårde måde. Jeg håber ikke, at andre skal gennemgå det samme som mig,« siger Capewell i et interview med australske The Daily Telegraph.

Det har ikke været et nemt interview for den nu 27-årige rugby-spiller, der er i et længerevarende forhold med en kvinde. Og let var det heller ikke, da han efter at have lavet interviewet ville fortælle sine holdkammerater, at det var på vej.

I en gruppe-sms var han meget ærlig om, hvad der var sket, da han var 20 år gammel og manglede penge.

'En smule svært at få den fulde historie ned på ord, men jeg havde ingen penge og lavede noget modelarbejde, og så blev jeg overtalt til at lave en pornofilm. Uden at jeg vidste det, viste det sig, at de havde sat en mand på den anden side af væggen. Jeg er ekstremt pinlig og flov, selvom det skete, da jeg var så ung, skrev Capewell til holdkammeraterne ifølge The Daily Telegraph.

Siden historien kom frem, er pornowebsitet AllAustralianBoys, hvor Capewells film kan ses, blevet udsat for massiv bevågenhed på grund af de metoder, de bruger til at lokke folk til at lave porno.