Lamar Odom havde kun én ting i tankerne.

»Jeg tænkte bare: 'Hvordan kan jeg få hende med op på mit hotelværelse, så jeg kan knalde hende'.«

Sådan kom det ikke helt til at gå.

Eller jo: Lamar Odom fik godt nok Khloe Kardashian med op på værelset, da de mødte hinanden første gang - men herefter udviklede det sig lidt anderledes.

Det fortæller den tidligere NBA-spiller ifølge Daily Beast i sin selvbiografi, 'Darkness til Light', hvorfra det er væltet ud med spektakulære historier om et liv fyldt med sex, kokain og masser af damer.

Og den aften Lamar Odom mødte Khloe Kardashian, troede han, at hun skulle være endnu én i rækken.

»Hey, jeg vidst ikke, at hun skulle blive min hustru. Jeg vidste ikke, at jeg var på på vej til at blive helt og aldeles forelsket,« forklarer Lamar Odom i bogen.

For her er, hvad der skete videre den aften, da Khloe Kardashians 'enorme øjne' havde fortryllet den tårnhøje basketballspiller.

Mens alt endnu var lykkeligt mellem det celebre par. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Mens alt endnu var lykkeligt mellem det celebre par. Foto: DANNY MOLOSHOK

Khloe gik med at op på værelset, men 'det blev hurtigt tydeligt, at der ikke kom til at ske noget'. De talte i timevis og aftalte at mødes igen dagen efter.

»Vores samtale var lige så god som dagen inden, og jeg fandt hurtigt ud, hvor intelligent og betænksom, hun var,« lyder det fra Lamar Odom.

De blev gift kun en måned senere. Og separeret fire år efter, i 2013.

I 'Darkness til Light' fortæller Lamar Odom om et liv med masser af utroskab - 'jeg har haft sex med mere end 2.000 kvinder'.

Og om hvordan han snød ved dopingtest på grund af et stort forbrug af stoffer.

Og så fortæller han om ægteskabets sammenbrud, fordi han eksempelvis blev afsløret på et hotelværelse fyldt med strippere.

I bogen fortæller han i dag, at han stadig er taknemmelig for at været en del af den berømte Kardashian-familie.

»Jeg har altid gerne ville have brødre og søstre, og pludselig havde jeg fem. At være en del af Khloes liv og at lære hver eneste medlem af Kardashian-familien at kende er en af de ting, jeg er mest stolt af i mit liv. Det er helt deroppe ved siden af mesterskaberne og at få børn,« konstaterer Lamar Odom.