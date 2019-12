NFL-spilleren Marvin Jones er ramt af stor sorg.

'Hvis vi får en dårlig dag, vil vi tænke på dit smil. Vi savner dig allerede og vil altid elske dig,' skriver han på Instagram.

Her fortæller han, at hans kun seks måneder gamle søn, Marlo, er pludseligt død.

'Det er svært at forstå, at vores lille engel, vores lille fighter, vores lille søn 'Marlito' desværre er gået bort og ikke længere er med os,' lyder det.

Marvin Jones i Detroit Lions-dragten. Foto: Hannah Foslien

Marvin Jones har de seneste fire sæsoner spillet som widereceiver for NFL-klubben Detroit Lions.

Den 29-årige football-spiller kunne sammen med hustruen Jazmyn Jones i sommer ellers sige goddag til deres femte barn med Marlos fødsel. De har derudover tre andre sønner og en datter: Marvin III, Mareon, Murrell og Mya.

Det vides ikke, hvad dødsårsagen har været.

'Hvil i fred, vor kære baby. Du har fået dine vinger,' skriver Marvin Jones, der for bare få dage siden lagde et julebillede og en julehilsen ud fra hele familien. Se her:

Vis dette opslag på Instagram Merry Christmas & Many Blessings to all from the Jones’ Et opslag delt af Marvin Jones Jr (@marvinjonesjr) den 25. Dec, 2019 kl. 1.14 PST

Marvin Jones har ikke spillet siden begyndelsen af december på grund af en ankelskade. Indtil da var det blevet til 62 grebne bolde, 779 yards og ni touchdowns i denne sæson.

Detroit Lions står foran grundspillets sidste kamp søndag, hvor man skal op mod Green Bay Packers. Begge klubber har givet udtryk for deres sympati oven på tragedien.

Herefter er sæsonen slut, for løverne har forlængst misset chancen for at kvalificere sig til play-off-kampene.

Her kan du se hele Marvin Jones' besked om sønnens dødsfald: