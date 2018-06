Ups. Årest NBA-finaler kan gå hen og blive en rigtig dyr affære for Damarious Randall.

Lige nu kan det gå hen og koste den amerikanske sportsstjerne omkring en halv milliard kroner. Men beløbet kan blive meget større.

Og så er Damarious Randall slet ikke involveret i det, der sker på banen i basketfinalerne mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors.

For han er football-spiller i NFL.

Men tidligere i år skiftede han til Cleveland Browns, og som stor fan af Golden State-superstjernen Stephen Curry kom han tidligere på ugen med en kæk udmelding på Twitter:

»Hvis Cleveland Cavaliers vinder NBA-finaleserien i 2018 køber jeg en trøje til alle, der retweeter dette,« lød det fra Damarious Randall.

If the Cleveland Cavaliers win the 2018 NBA finals I’ll buy everyone who retweet’s this a jersey... — Damarious Randall (@RandallTime) May 29, 2018

Det fik brugeren 'ClevelandStrikesBack' til få minutter senere at udfordre udmeldingen med bemærkningen:

»Ingen chance for, at han leverer.«

Hertil svarede Damarious Randall helt enkelt:

»100 procents chance.«

100% chance https://t.co/ChKwjvHnT1 — Damarious Randall (@RandallTime) May 29, 2018

Og så gik det ellers amok. For NFL-spilleren havde tydeligvis undervurderet de sociale mediers gennemslagskraft. Og måske også Clevelands fans.

I skrivende stund er der lige knap 1,1 millioner, der har retweetet - eller delt - hans tweet. I den officielle NBA-netbutik koster en standard Cavaliers-trøje lige omkring 450 kroner - med lidt hurtig hovedregning betyder det, at Damarious Randall - lige nu - skal købe trøjer for omkring en 495 millioner kroner. Det er lige knap en halv milliard kroner.

Ja, det er lige knap en halv milliard kroner.

Damarious Randall (flyvende) et et tacklinsforsøg for hans seneste klub, Green Bay Packers. Foto: ERIK S. LESSER Damarious Randall (flyvende) et et tacklinsforsøg for hans seneste klub, Green Bay Packers. Foto: ERIK S. LESSER

Altså, hvis Cleveland Cavaliers vinder NBA-finaleserien. Og her kan Damarious Randall måske finde lidt trøst i, at Golden State Warriors natten til fredag vandt den første finale med 124-114 og dermed fører med 1-0 i bedst-af-syv-serien.

Og så er NFL-spilleren i øvrigt også så småt begyndt at trække i land.

»Helt ærligt, jeg troede ikke, at der ville være mere end 100 (delinger, red.). Jeg troede ikke, at folk ville se det som en oprigtigt tweet fra mig. Men selvfølgelig blev hele verden begejstret over det. Selv jeg er blevet begejstret,« siger Damarious Randall:

»Jeg troede ikke, at det ville gå så viralt, og jeg troede ikke, at Cleveland-fans ville gå så meget amok. Det var åbenlyst en joke, men du ved, hvor passionerede de her fans er.«

Spurgt direkte, om han har tænkt sig at indfri sit løfte, lyder svaret:

»Det taler vi om, når finaleserien er slut.«

Næste finalekamp mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors spilles natten til mandag. Det er fjerde år i træk, at de to hold mødes i finaleserien.

Og så kan Damarious Randall ellers bare krydse fingre, ben og arme for, at Stephen Curry og co. redder ham fra en gigantisk flovmand, når det hele er ovre om senest et par uger.