Jon Jones har fået nok. Det er blevet for meget og for voldsomt.

'Handler det her lort overhovedet om George Floyd mere!?!'

Sådan indleder UFC-kæmperen en video, han har delt på sin Instagram, hvor han viser nogle af de uroligheder, der har fundet sted på gaden, efter at George Floyd døde som følge af en brutal anholdelse, hvor han mistede bevidstheden og efterfølgende livet.

I alt var der fire betjente til stede, da Floyd mandag blev anholdt for angiveligt at have betalt med en falsk 20-dollar-seddel i den amerikanske storby Minneapolis.

De er alle blevet fyret, og den ene, Derek Chauvin, er sigtet for uagtsomt manddrab.

»Min mave gør ondt. Min nakke gør ondt. Jeg kan ikke få luft,« råbte George Floyd i videoen, der siden er blevet delt i hele verden og har fået mange – både kendte og ukendte – til at reagere på de sociale medier.

Det har også fået mange til at demonstrere i de amerikanske gader, men for mange udnytter situationen til at lave ballade, mener Jon Jones.

'Hvorfor fanden er I dumme teenagere i gang med at ødelægge vores byer?? Som en ung sort mand er jeg også frustreret, tro mig, men vi er i gang med at gøre en slem situation værre,' skriver Jon Jones til videoen, der viser, hvordan han afvæbner en ung fyr, der har en spray med i hånden.

Jon Jones tog en dåse fra en ung mand på gaden. Foto: Instagram Vis mere Jon Jones tog en dåse fra en ung mand på gaden. Foto: Instagram

»Giv mig spraydåsen. Giv mig spraydåsen!« lyder det flere gange fra Jones, der i sidste ende får taget dåsen i et snuptag, så den unge mand ikke kan bruge den, alt imens en anden prøver at forklare, at dette 'ikke er vejen frem'.

'Hvis du virkelig elsker din by, så beskyt lortet. Alle jer gamle må råbe op, ring til jeres unge familiemedlemmer og sig til dem, at de skal komme hjem i aften,' slutter Jon Jones.

Det er ikke kun i USA, der har været demonstrationer. Også i Danmark er der blevet demonstreret i protest mod racisme. Det skete søndag i København, og onsdag går folk på gaden i Aarhus og Odense.