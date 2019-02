Lolo Jones er tidligere hækkeløber og deltager ved OL i både 2008 og 2012, men lige nu er hun i USA mest kendt for sin rolle i Big Brother for kendte.

Og den 36-årige er mere end almindeligt ærlig i showet, hvor hendes løfte om at forblive jomfru indtil ægteskabet endnu en gang bliver diskuteret.

En anden grund til, at jeg er single, er nok, at jeg aldrig har haft sex, og fyre vil ikke vente på piger, siger Lolo Jones til meddeltageren Tamar Braxton, som lige måtte være sikker på, om hun hørte rigtigt.

Det gjorde hun.

»Jeg har aldrig haft sex. Jeg venter, til jeg er blevet gift. Når jeg fortæller dem det, tror mange af dem, at jeg enten lyver, så de bliver hængende og pludselig går det op for dem: ‘Åh, hun mente det’. Eller der er dem, der tror, at det er en udfordring. Og så går det op for dem, at de bogstaveligt talt er nødt til at gifte sig med mig, og så smutter de,« siger Lolo Jones.

Det er ikke første gang, at Lolo Jones fortæller om sit store løfte. Hun er meget åben omkring sin jomfruelighed, og hun har da også tidligere fortalt, hvordan det i starten var sødt, men så siden blev en hæmsko i hendes forhold.

Det kommer hun også ind på i Big Brother-huset.

»Jeg har fået knust mit hjerte mange gange,« siger Lolo Jones, der bliver spurgt til, om hun ikke er bange for, at hun ender med en fyr, hvor den seksuelle kemi ikke er til stede.

Men som hun meget ærligt siger, så skal det nok blive godt for hende, for hun har ikke noget at sammenligne med. Og Lolo Jones ønsker ikke at lave om på det løfte, som hun har givet sig selv.

»Jeg vil ikke gå på kompromis med min moral, og det her er en fantastisk gave, som jeg giver til min ægtemand, så han har bare at være det værd,« siger den 36-årige sportsstjerne.

I Big Brother-huset var hun sammen med blandt andre komikeren Tom Green, svømmeren Ryan Lochte og den forhenværende kommunikationschef for præsident Donald Trump Anthony Scaramucci.

Det endte dog med at blive Tamar Braxton, som vandt Big Brother. Ja, det er Toni Braxtons søster