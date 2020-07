Milica Dabovic har oplevet lidt af hvert i sin karriere. Og særligt en ting har sat sig fast i hukommelsen hos den 38-årige serber.

»Jeg skrev under på en kontrakt. Da jeg startede i klubben, fik jeg et opkald fra en chef. Han ville i seng med mig. Jeg nægtede og forlod klubben,« fortæller basketball-spilleren til Alo.

Hun stoppede sin karriere i 2016, efter Serbien vandt OL-bronze i Rio.

Og i en ny bog fortæller hun, at sex-forespørgslen ikke var en enkeltstående episode. For Milica Dabovic oplevede flere gange de mørke sider af den sport, hun elskede. At en person med en høj position i en klub ville have sex med hende, fortæller hun.

Milica Dabovic under OL i Rio tilbage i 2016. Foto: Mark RALSTON Vis mere Milica Dabovic under OL i Rio tilbage i 2016. Foto: Mark RALSTON

En af gangene førte hendes afvisning til, at hun blev fyret, og hun fik derudover ikke løn for den tid, hun havde været i klubben. En barsk tid, men Milica Dabovic slår fast, at hun absolut intet fortryder.

»Jeg er glad for, jeg ikke spredte benene. Jeg gjorde det ikke, da jeg tjentet meget, og jeg gjorde det ikke, da jeg ikke fik en øre. Jeg har god samvittighed og kan se mig selv i spejlet uden problemer,« siger hun.

Milica Dabovic var anfører i 2015, da det serbiske landshold vandt EM tilbage i 2015, og i sin aktive karriere var hun fra 1998 til 2016 en del af intet mindre end 18 forskellige klubber.

Hun er datter af den tidligere basketball-træner, Milan Dabovic og den tidligere håndboldspiller Nevenka Dabovic.