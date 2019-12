Den 30-årige sportsjournalist Carley McCord er blandt de fem dræbte ved et flystyrt i Lafayette lørdag morgen amerikansk tid.

Carley McCord arbejdede for ESPN og WDSU. Hun har blandt andet dækket NFL-holdet New Orleans Saints og NBA-holdet New Orleans Pelicans tæt. Det skriver Fox News.

Fire andre omkom også under styrtet, heriblandt to kvinder i halvtredserne, en 51-årig mand samt en 15-årig pige. De var på vej til Atlanta for at se en college-kamp i amerikansk fodbold.

Én person, en 37-årig mand, overlevede styrtet, men er i kritisk tilstand.

Carley McCord, killed in a Lafayette plane crash, was a "bright, funny, talented, energetic friend and colleague."



"She was always a ray of sunshine." "This is simply numbing." https://t.co/lBCkTOM6sQ — The Advocate (@theadvocatebr) December 28, 2019

Tre personer, der befandt sig nær styrtet, kom til skade og blev indlagt med alvorlige skader på hospitalet.

Øjenvidner siger, at flyet ramte en strømledning, da det forsøgte at lave en sikkerheds- eller nødlanding.

Den efterfølgende eksplosion var så kraftfuld, at vinduerne bl.a. blev smadret i et nærliggende postkontor.

Flyet var et mindre passagerfly af typen Piper Fixed Wing Multi-Engine.

Passagerne på flyet var på vej college-kampen mellem Louisiana State University Tigers og Oklahoma Sooners.

Og tragedien har den ekstra dimension, at Carley McCord var svigerdatter til en fra trænerstaben hos et af holdene i den såkaldte Peach Bowl.

Hun var således gift med sønnen til den offensive koordinator hos Louisiana State University Tigers, Steve Ensminger.

Hans hold gik hen og vandt kampen med hele 63-28.