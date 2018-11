Forhandlingerne om en ny badmintonaftale er konstruktive, men endnu med knaster, oplyser Jens Meibom.

Badminton Danmark ligger ikke på den lade side i disse dage. Fredag den 30. november udløber landsholdsaftalen med elitespillerne, og der forhandles intenst på at lande en ny aftale i tide.

Samtidig er forbundet i dialog med en del doublespillere, fordi der skal sammensættes konstellationer frem mod næste år, hvor OL-kvalifikationen begynder i maj. Her arbejdes der med en deadline 3. december.

Kabalen er kun blevet mere udfordrende, efter Mads Conrad-Petersen, der har tilhørt verdenseliten i herredouble med Mads Pieler Kolding, har valgt at holde pause på ubestemt tid.

- Det er to adskilte elementer. Landsholdsaftalen er hele rammen for vores eliteprogram, mens det andet er sportslige dialoger, men jeg kan ikke afvise, at det ene får betydning for det andet i forhold til processen, siger sportschef Jens Meibom.

Han sidder selv med til bords under de aktuelle forhandlinger som repræsentant for forbundet sammen med direktør Bo Jensen, der er chefforhandler, og forbundets advokat.

På den anden side af bordet sidder Spillerforeningens direktør, Mads Øland, Michael Døi fra DEF (Danske Elitesportsudøveres Forening) og to til fem spillere, oplyser Meibom.

- Vi er i en situation, som er ukendt terræn, men jeg kan sige, at vores forhandlingsklima er konstruktivt, og jeg oplever, at der er bevægelse fra begge parter. Det er ikke sådan, at vi råber og kaster sko efter hinanden.

- Vi taler stille og roligt. Der er punkter, hvor vi har forskellige holdninger, det må vi finde løsninger på. Vi er ikke i mål endnu, men det må vi arbejde på at komme. Der er lidt tid endnu, selv om det spidser til, siger Meibom.

De nuværende forhandlinger kan sammenlignes med dem, der tidligere på efteråret stod på mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne, hvor de kommercielle rettigheder var et stort stridspunkt.

Her gik bølgerne undertiden højt mellem parterne, og siden har DBU ansat Peter Møller som direktør, mens Spillerforeningen har indlemmet William Kvist som konsulent, for at parterne kan få bedre forståelse for hinanden.

Jens Meibom frygter ikke forbundets forhold til spillerne, men medgiver dog, at der måske er brug for at tale ud, når alt på plads.

- Jeg har talt med flere spillere i dag (torsdag, red.), og jeg mærker ingen distance.

- Men afhængigt af hvordan denne forhandlingsproces udvikler sig, og hvor langvarig den bliver, så kan det godt være, at vi på et tidspunkt har brug for se hinanden i øjnene, når tingene er landet, for at se, om vi har brug for at klinke nogle skår.

- Men grundlæggende er jeg ikke bekymret for vores relation til spillerne. Begge parter er glade for samarbejdet, så det skal vi nok komme igennem, siger sportschefen.

Den oprindelige aftale, der omfatter 30 elitespillere, blev indgået i 2013 og forlænget i 2016 trods uenigheder.

Siden har man forsøgt at forhandle sig frem til en ny aftale, men da det ikke lykkedes, valgte forbundet i september at opsige aftalen, så den udløber ved udgangen af november.

