For 11 dage siden blev Alex Zanardi ramt af en lastbil, og han har siden kæmpet for sit liv.

Mandag var han så igennem den anden operation som følge af de skader, den tidligere racerkører og para-atlet har pådraget sig i hovedet. Det skriver BBC og PlanetF1.

»Hans tilstand er stabil, hvis man kigger på hjerteslagene, men det er mere alvorligt set fra et neurologisk perspektiv,« lyder det i en officiel udtalelse fra hospitalsdirektør Roberto Gusinu.

Operationen tog to timer, og den var 'nødvendig', lyder det fra hospitalet, som stadig har Alex Zanardi indlagt på intensiv. Der bliver holdt skarpt øje med ham, og situationen vil blive drøftet hver eneste dag.

Alex Zanardi kæmper fortsat for sit liv. Foto: ANDREAS SOLARO Vis mere Alex Zanardi kæmper fortsat for sit liv. Foto: ANDREAS SOLARO

Præcist hvordan han har det, og hvordan fremtidsudsigterne er, fortæller hospitalet ikke - det er fortroligt, lyder det.

53-årige Alex Zanardi blev ramt af lastbilen fredag den 19. juni, da han deltog i konkurrencen 'Obiettivo tricolore'.

»Alex mistede kontrollen over sin håndcykel, rullede rundt to gange og kolliderede med en lastvogn. Det var en frygtelig kollision,« sagde Mario Valentini, der er træner for det italienske para-landshold, til Corriere Della Sera.

Han blev hurtigt fløjet til et hospital i Siena, hvor han blev opereret i flere timer. Dengang fremgik det, at sportsstjernen havde fået 'alvorlige hovedskader', og de har altså betydet endnu en tur under kniven.

Alex Zanardis håndcykel efter ulykken. Foto: ANSA Vis mere Alex Zanardis håndcykel efter ulykken. Foto: ANSA

Alex Zanardi har vundet fire OL-guldmedaljer i håndcykling.

Han var egentlig racerkører og fik op gennem 1990erne også chancen i Formel 1. Han vandt siden CART-mesterskabet to gange, inden han i 2001 var involveret i en voldsom ulykke, der betød, at han måtte have begge sine ben amputeret.

Siden vendte han tilbage til racersporten i en specialbygget bil, men besluttede sig for at satse på håndcykling i stedet. Med stor succes.

Han vandt to guldmedaljer ved OL i London i 2012 og gentog præstationen ved OL i Rio fire år senere.