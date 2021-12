Danmarks Idrætsforbund meddeler, at man er nødt til at aflyse det store Sport 2021 show i Jyske Bank Boxen i januar på grund af de nye coronarestriktioner, der blev præsenteret denne fredag.

Det skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Det er andet år i træk, at showet ikke bliver til noget i Herning. Sidste år blev begivenheden flyttet til et studie i DR Byen på grund af restriktionerne. Der arbejdes i stedet på et alternativ til showet, oplyser DIF.

'Lige nu arbejder Danmarks Radio på højtryk med at finde et alternativ til Sport 2021, så årets store sportspræstationer og prisvinderne kan blive præsenteret for befolkningen på tv. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det kommer til at ske og hvornår,' skriver man i pressemeddelelsen.

Mikkel Kessler var en af dem, der blev hyldet, sidst showet blev afholdt i Herning tilbage i januar 2020. Inden coronakrisen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Kessler var en af dem, der blev hyldet, sidst showet blev afholdt i Herning tilbage i januar 2020. Inden coronakrisen. Foto: Henning Bagger

Aflysningen mødes med ærgrelse, efter man havde håbet på at fejre de danske atleter med en stor fest.

'Vi har i månedsvis glædet os til at fejre et uforglemmeligt sportsår sammen med jer til en festlig aften med et fantastisk show, livemusik, god mad og et åbent dansegulv. Lige netop i år trængte vi ekstra meget til det, ligesom der er mange, der fortjener at blive fejret og hyldet på den store scene foran et talstærkt publikum,' lyder det.

Planen var hidtil, at det skulle afvikles lørdag d. 8. januar, og da de nye restriktioner indtil videre er sat til at udløbe 17. januar, kan det ikke lykkes at afvikle showet i det nuværende format.

'På trods af den ærgerlige besked ønsker vi glædelig jul og godt nytår – og så satser vi meget stærkt på, at vi ses i Jyske Bank Boxen om godt et år, når vi skal fejre sportsåret 2022,' slutter forbundet pressemeddelelsen.