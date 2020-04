Som om det ikke er var nok at stå dér uden en trevl på kroppen, så fik Brooks Koepka også en kæk bemærkning med på vejen.

»Jeg sagde: 'Mener du det seriøst?'« erindrer golfstjernen.

Sidste år dukkede den i dag 29-årige amerikaner op i 'ESPN Body Issue', hvor sportsstjerner traditionelt stiller op helt afklædte for at vise deres atletiske kroppe frem.

Og det var da Brooks Koepka skulle have taget sine billeder til magasinet, at den akavede situation udspillede sig. Det fortæller han i et interview med Barstool Sports.

»Det finder sted på en golfbane, og den er ikke lukket. Min træner underviser, folk spiller. Alle kan se på - hvad de ikke fortalte på forhånd er dog, at makeupartisten står lige foran mig, i bogstaveligste forstand. Under alle optagelserne,« fortæller Brooks Koepka, der faktisk vakte opsigt, da han pludselig tabte sig voldsomt i forbindelse med fotooptagelserne til 'ESPN Body Issue'.

Sidst på dagen bliver det ifølge golfstjernen koldere og sprinklerne på banen sætter i gang. Det får ham til til at komme med en bemærkning om, at han fryser.

Og så kommer den skarpe replik fra kvinden.

»Hun har ikke sagt noget hele dagen, og så udbryder hun bare: 'Det kan jeg se'.«

Vis dette opslag på Instagram September 4th go get a copy of the @ESPN Body Issue! #ESPNBody Et opslag delt af Brooks Koepka (@bkoepka) den 21. Aug, 2019 kl. 6.27 PDT

Hvilket utvivlsomt kan opfattes som en reference til det mandlige vedhæng, der gerne krymper i takt med temperaturens fald (og det er ganske vist!).

Det var så her, at Brooks Koepka kommer med sit udbrud, men kvinden forsøger øjeblikkeligt at redde situationen.

»Hun siger: 'Nej, nej, nej. Gåsehud, gåsehud,« husker den amerikanske golfstjerne, der dog også allerede dengang med egne ord havde overskud til at grine af situationen.

Også golfspillerens kæreste er i øvrigt tidligere kommet med en kæk bemærkning i forbindelse med de afklædte billeder.