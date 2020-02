For Annimari Korte blev et stykke chokolade udslagsgivende.

'Jeg misser kun træningen, hvis jeg skal på hospitalet i en ambulance: Madallergi og et dysfunktionelt spiserør,' konstaterer hun.

Sådan skriver den finske atlet på Instagram. Her fortæller hun om, hvordan hun mandag fik så alvorligt et anfald, at det krævede indlæggelse. Over for det finske medie Ilta-Sanomat uddyber hun:

»Situationen varede så længe, at min mor opfordrede mig til at tilkalde en ambulance,« siger hun.

Annimari Korte er en 31-årig hækkeløber fra Finland. Foto: Jose Jordan Vis mere Annimari Korte er en 31-årig hækkeløber fra Finland. Foto: Jose Jordan

Den 31-årige hækkeløber døjer med en kronisk betændelsestilstand i spiserøret. Det betyder, at stykker af mad simpelthen sætter sig fast i spiserøret. Nogle gange løsner det sig hurtigt igen, andre gang kræver det behandling. Som i mandagens tilfælde, hvor en allergisk reaktion havde fået spiserøret til at svulme ekstraordinært op.

Hun fortæller i Instagram-opslaget, at det 'tidligere skete ugentlig' - se hele hendes opslag nederst i artiklen - men i dag sker det langt sjældnere. Senest tilfælde var eksempelvis i forbindelse med VM i sommer.

I artiklen hos Ilta-Sanomat fortæller hun videre, at hun tror, at det nyeste angreb skyldtes indhold af hvedestivelse i noget chokolade, hun havde spist. Det er hun nemlig allergisk over for - og rigtigt meget andet, i øvrigt.

Men findes der ikke en form for medicin, der kan hjælpe Annimari Korte?

Annimari Korte of Finland i aktion ved VM i sommer. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Annimari Korte of Finland i aktion ved VM i sommer. Foto: DIEGO AZUBEL

Jo, det gør der faktisk.

Præparatet Prednisolon kan afhjælpe problemerne i spiserøret, men det indeholder uheldigvis kortison - som er på dopinglisten. Og det har også en uheldig bivirkning.

'Problemet er, at min allergimedicin er forbudt i forbindelse med konkurrencer, og derfor kan jeg ikke tage det i løbet af sæsonen. Og det får også mit spiserør til at svulme så meget, at det er svært at sluge noget overhovedet,' skriver hun på Instagram.

Hun meddeler videre, at det kun er muligt at få dispensation, hvis hun på konkurrencedage får et anfald som mandag, der kræver indlæggelse.

Mandag kostede det en time på hospitalet, inden hun igen kunne udskrives.

Og som hun skrive på Instagram, så afholdt det hende ikke fra at komme ud på træningsbanen dén dag. Det skete bare lidt senere - og i en lidt kortere periode.

Annimari Korte, der har den finske rekord på 100-meter-hæk, har forlængst kvalificeret sig til OL i Tokyo til sommer.

Se hele Annimari Kortes Instagram-opslag her: