Aalborg Håndbold har sidste kamp i år for et næsten udsolgt publikum lørdag mod Bjerringbro-Silkeborg, når restriktionerne for kulturlivet træder i kraft fra søndag kl.08.

»Efter lørdag lukker det jo ned, og det er så trist, at jeg næsten ikke har ord for det,« siger direktør hos Aalborg Håndbold, Jan Larsen, og fortsætter:

»Omvendt har jeg en forståelse for situationen, men derfor gør den ikke mindre ondt.«

Herreligaen holder pause 30. december, og inden da skulle Aalborg Håndbold have spillet tre kampe for deres elskede publikum.

Men det kommer altså ikke til at ske.

»Vi kan jo desværre godt huske, hvordan det var sidst, og det var skrækkeligt. Det er både vigtigt for tilskuere og holdet, og så gør det selvfølgelig også økonomisk ondt,« siger Jan Larsen.

Nu håber direktøren bare på, at den her nedlukning af kulturlivet ikke kommer til at vare ligeså længe som sidste forår, og at spillerne kan byde publikum velkommen tilbage, når herreligaen starter igen til februar.

»Det er ALT at have publikum inde. Det er jo derfor, vi ligger og træner, det er for at vise vores publikum, hvor gode vi er,« siger direktøren.

Ved sidste nedlukning gik der fem måneder inden elitesportsklubberne igen kunne lukke tilskuere ind 5. maj.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen meldte fredag ud, at der var politisk flertal for de restriktioner, der rammer kulturlivet.

De træder i kraft søndag morgen kl. 08.