Da den tidligere pornostjerne Lana Rhoades blev gravid, gik det amok med spekulationer, om hvem der mon kunne være far til barnet.

På sociale medier fyldte spørgsmålene og gætterierne en del – så meget, at man fik afgrænset, hvem vedkommende potentielt kunne være.

Men for nylig bød den 26-årige kvinde selv ind med noget af en ledetråd, som har sendt folk på sporet.

Det skriver News.com.

Umiddelbart ser det dog langt fra ud til at være fryd og gammen mellem hende og faren til barnet.

Rhoades har nemlig uploadet en video, hvor hun langer hårdt ud efter og revser manden, der har gjort hende gravid – dog uden at afsløre vedkommendes navn.

'Jeg sværger, jeg troede, at NBA-spillere var gode drenge,' siger Rhoades i klippet.

'Men da jeg først fortalte, at jeg var gravid, sagde han: Go f**k yourself.'

Først spekulerede folk i, om ekskæresten Mike Majlak kunne være faren.

Men dramaet tog til, da kendissen Logan Paul – som har en podcast med netop Majlak – forklarede, at der var tale om en NBA-spiller.

Nu peger pilen ifølge fans på, at det enten er Blake Griffin eller superstjernen Kevin Durant.

Lana Rhoades annoncerede sin graviditet på sociale medier 1. juni 2021. Hun fødte sønnen Milo i januar i år.