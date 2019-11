Hans Nielsen mener, at fordelingsnøgle af VM-billetter er politisk og kommerciel, men hylder et enkelt tiltag.

Speedwaylandstræner Hans Nielsen er skuffet over den nye fordelingsnøgle, som i fremtiden afgør, hvordan pladserne i VM-feltet fordeles. Der er blevet tænkt for politisk og kommercielt i stedet for sportsligt, mener landstræneren.

Det siger han, efter at Den Internationale Motorsportsunion (FIM) lørdag lancerede en række ændringer, der træder i kraft, når VM-feltet for 2021-sæsonen skal sammensættes.

Fremover bliver det kun sæsonens seks bedste kørere, der med sikkerhed har adgang til VM-serien i den følgende sæson. Det har indtil nu været sæsonens otte bedste kørere.

Til gengæld stiger antallet af wildcard-kørere fra fire til fem, og i fremtiden vil også vinderen af EM-serien blive belønnet med en fast plads i VM-serien. Der vil fortsat være tre VM-pladser på spil i kvalifikationsserien, der afsluttes med den såkaldte GP Challenge.

- Jeg troede, at det ville gå den anden vej, så man i stedet skulle køre om flere VM-pladser, i stedet for der nu bliver flere wildcards. Det overrasker mig en hel del. Noget af det sportslige går lidt fra det, men der er gået lidt politik i den. Det er lidt ærgerligt.

- Det bliver mere kommercielt for hvert wildcard, der deles ud. Det synes jeg også, at man har set allerede i år - specielt når det kommer til valget af reserverne for den kommende sæson.

- Det er fint nok, at det kun er top-6 i stedet for top-8, der får adgang til VM-serien sæsonen efter, men jeg havde håbet, at der i stedet var flere pladser at køre om i GP Challenge, siger landstræneren.

Til gengæld er han glad for, at der nu er en VM-plads på spil i kampen om europamesterskabet. Det kan nemlig være til gavn for Danmark, der har haft en europamester i tre af de seneste fire sæsoner.

- Jeg tror, at det er en fordel for os, at europamesteren også får en plads i VM-serien, for vi har gode chancer for at få flere europamestre. Det er ærgerligt, at det ikke gælder allerede nu, så Mikkel Michelsen kunne få lov til at køre i VM-serien i 2020.

- Men det tiltag er også det eneste, der er fint, for jeg synes ikke, at det er godt, at der skal deles et wildcard mere ud, siger landstræneren.

Viceverdensmester Leon Madsen vandt selv europamesterskabet i 2018, men kom kun med i VM-serien på et wildcard. Han hylder også det nye tiltag.

- Der er mange stærke kørere i EM-serien, og jeg har altid syntes, at det var mærkeligt, hvis europamesteren ikke skulle være med i VM-serien. Det ville da være underligt, hvis ikke europamesteren var god nok til VM-serien, siger Leon Madsen.

Konkurrencen skærpes blandt de bedste kørere, når det kun er top-6 i stedet for top-8, der med sikkerhed kører i VM-serien sæsonen efter. Leon Madsen tager den ændring med ro.

- Jeg planlægger at ligge nummer et, så det bliver ikke noget problem for mig. Men har man lidt problemer i løbet af sæsonen, så man har da noget mindre at give af, siger han.

/ritzau/