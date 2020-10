Niels-Kristian Iversen er med egne ord sluppet billigt, efter at han blev kørt over af Tai Woffinden søndag.

Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen er sluppet forholdsvis nådigt fra et voldsomt styrt søndag i den polske liga.

Danskeren spinnede rundt og blev torpederet af Tai Woffinden i en ligakamp mellem Gorzow og Wroclaw. Briten kunne ikke nå at undvige og kørte hen over Iversen.

- Jeg er blevet skannet, og der er ikke noget, der er brækket.

- Jeg har trykket nogle ribben, og da det var så voldsomt, så har de beholdt mig til observation for at sikre, at der ikke er noget, der er galt, siger Niels-Kristian Iversen fra hospitalet i Polen.

Den 38-årige vestjyde føler, at han er sluppet billigt fra styrtet, der også kostede Woffinden en tur på hospitalet.

- Jeg har ondt i mine ribben og har fået et ordentligt skrub. Men ud over det, så er det heldigt sluppet, siger han.

Fordi Niels-Kristian Iversen vendte 180 grader rundt på speedwaycyklen, så kunne Gorzow-danskeren se direkte ind på Woffinden, inden briten kørte hen over ham.

- Det er sådan, det er. Jeg har været involveret i en del styrt før, så jeg ved ikke, om det her var mere skræmmende. Det gik hurtigt og var selvfølgelig uheldigt.

- Jeg har ikke været andet end skadet i den her sæson. Det har været et lorte-år, konstaterer han.

Blandt andet er Iversen blevet opereret i hånden.

Det nye uheld sker samtidig med, at 2020-sæsonen så småt er ved være at være forbi.

- Der er ikke andet end en uge tilbage, og så er der ikke flere løb i den her sæson.

- Nu må jeg se tiden an og se på, hvornår jeg kan komme ud at køre igen, siger han.

/ritzau/