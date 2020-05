UFC-vært Joe Rogan forsøgte at kommentere i en tom arena med tør humor, da UFC gjorde comeback i Florida.

UFC er som den første større amerikanske sportsgren natten til søndag dansk tid vendt tilbage midt under coronakrisen.

Det skete foran en næsten tom sal ved et stævne i Jacksonville, Florida.

Kun en håndfuld medier havde fået lov til at være til stede i salen ud over mixed martial arts-kæmperne, deres hold og repræsentanterne for UFC.

- Hvert slag og spark gav ekko, og råbene fra holdene af trænere kunne høres tydeligt, skriver Daily Mail, der beskriver stemningen som "flad".

Den kendte podcast-vært og MMA-kommentator Joe Rogan kunne som vært for stævnet heller ikke lade være med at kommentere stilheden, da han skulle afslutte et post-match-interview efter åbningskampen.

- Ryan Spann, råbte Rogan ud i salen som en hyldest til den 28-årige amerikaner, som netop havde vundet mod Sam Alvey.

- Til ingen i publikum, tilføjede værten tørt bagefter.

Tidligt søndag morgen mangler de sidste af stævnets kampe fortsat at blive afviklet, heriblandt hovedkampen mellem Tony Ferguson og Justin Gaethje.

Stævnet har været omgivet af en del kontroverser, og flere har sat spørgsmålstegn ved det fornuftige i at afvikle kampsport midt i coronakrisen. UFC selv har peget på omfattende sikkerhedstiltag og testning.

Diskussionerne er dog ikke blevet mindre, efter at den brasilianske MMA-kæmper Ronaldo Souza måtte melde afbud til stævnet efter at være testet positiv for coronavirus.

På de sociale medier bakker en række begejstrede UFC-kæmpere op om afviklingen.

Det gælder blandt andre Chas Skelly, som tror, at stævnets kæmpere vil finde rigeligt motivation i kampen selv.

- Alle, der taler om, hvor svært det bliver at kæmpe foran en tom arena, har tydeligvis aldrig prøvet at være første kamp i de tidlige runder, skriver han på Twitter.

UFC-stævnet er et af tre planlagte stævner i den kommende tid. Der er også planlagt stævner 13. og 16. maj i Jacksonville. Stævnerne er tidligere blevet udskudt grundet coronakrisen.

/ritzau/