Atleter fra Kosovo får nu lov til at bruge egne nationale symboler under konkurrencer i Spanien, oplyser IOC.

Atleter fra Kosovo får nu de samme rettigheder som alle andre nationaliteter, når de deltager i internationale sportskonkurrencer i Spanien.

Det oplyser Den Internationale Olympiske Komité (IOC) onsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

- Den spanske regering vil give kosovoske delegationer, der konkurrerer i Spanien, relevante visa og give dem lov til at bruge deres egne nationale symboler, nationalsang og flag i overensstemmelse med IOC-protokol, lyder det i en erklæring fra IOC.

Meldingen kommer, efter at kosovoske atleter fik forbud mod at deltage under deres eget flag under VM i karate i Madrid tidligere på måneden.

IOC hilser Spaniens ændrede kurs velkommen.

Onsdagens melding "sikrer, at atleter fra Kosovo kan deltage under de samme vilkår som alle andre atleter", skriver IOC.

Spaniens diskriminering af Kosovo fik ifølge nyhedsbureauet dpa IOC til at opfordre internationale sportsforbund til ikke at tildele Spanien store konkurrencer.

Kosovo, der næsten udelukkende er beboet af etniske albanere, løsrev sig fra Serbien i 2008 og er officielt anerkendt af flere end 110 lande verden over.

Spanien er et af de få europæiske lande, der ikke anerkender den tidligere provins' selvstændighed.

Under VM i karate i Madrid afviste Spanien at anerkende Kosovo. Det skete af frygt for, at det kunne forstærke separatisternes ambitioner i de spanske regioner Baskerlandet og Catalonien.

Atleterne fra Kosovo, der deltog i turneringen i Madrid, havde landets karateforbunds initialer - Federata e Karatesë e Kosovës (FKK) - på ryggen.

Imens blev initialerne for World Karate Federation (WKF) vist ud for atleternes navne på resultattavler og skærme inde i arenaen.

/ritzau/