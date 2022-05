Den tidligere tyske landsholdsspiller i basket Ademola Okulaja er død kun 46 år gammel.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Bild.

Okulaja spillede for et væld af tyske og spanske klubber og var en stor del af det tyske landshold, hvor han delte banen med blandt andre NBA-legenden Dirk Nowitzki. Her var han blandt andet med til at vinde VM-bronze i 2002.

Selv nåede han trods flere forsøg aldrig helt ind i den amerikanske liga, men han bliver mindet af North Carolina, hvor han efterlod et stort indstryk, da han spillede college-basket for Tar Heels.

'Carolina Basketball er kede af at høre om den nylige og tidlige død af Tar Heel forward Ademola Okulaja (1995-99) i en alder af 46 år. Vores tanker og kondolencer går til hans familie, venner og holdkammerater,' skriver de på Twitter.

Ingen officiel dødsårsag er blevet meldt ud, men Okulaja har tidligere kæmpet med en kræftsygdom, da læger opdagede en tumor i hans rygsøjle i 2008. Efter et års behandling blev han erklæret rask, inden han stoppede sin karriere i 2010.

Han har arbejdet som tv-ekspert og skabte sit eget sportskonsulentfirma efter karrieren, hvor han var direktør frem til sin død.

Han efterlader sig kone og to børn.