Søren Kragh Andersen har fået mere tid til sig selv, efter at han mistede den hvide trøje i Touren.

Albertville. Det var sjovt, så længe det varede, men for cykelrytteren Søren Kragh Andersen har det også sine fordele, at han ikke længere skal køre i den hvide ungdomstrøje i Tour de France.

Han slipper fremover for noget af opmærksomheden og skal heller ikke bruge tid på at køre en omvej hen til sejrspodiet efter hver etape.

- Det er sjovt at være en del af sådan et show, men skal jeg være helt ærlig, nød jeg også, at jeg i går (tirsdag, red.) kunne slappe lidt mere af og have mere tid til mig selv, da etapen var overstået, siger Søren Kragh Andersen.

Han nåede at køre syv etaper i den prestigefyldte trikot, der sidder på den førende i ungdomskonkurrencen.

Allerede i sidste uge varslede han, at han senest ville miste trøjen, når Tour-ruten nåede Alperne. Det fik han ret i.

- Jeg vil ikke sige, at det er en lettelse, men det måtte selvfølgelig komme. Jeg er jo ikke bjergrytter.

- Da jeg slog ud på vej op ad sidste stigning, vidste jeg godt, at det var slut, siger Søren Kragh Andersen, som kom i mål et kvarter efter etapevinderen, Julian Alaphilippe.

Den hvide trøje sidder nu på den franske AG2R-rytter Pierre Latour.

/ritzau/