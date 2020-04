»Det kan føles som en hel koloni.«

Syv mennesker. Det er, hvad der hver anden uge er i huset hos Jason Watt og hans kone Majbrit.

For seks år siden flyttede hun ind hos den tidligere racerkører, der har tre børn fra tidligere forhold.

Selv har Majbrit Watt to, og det var ikke helt nemt for alle til at starte med. Det fortæller hun i Stephanie Fiskers podcast 'Anden til venstre'.

I september 2016 blev Majbrit Watt og Jason Watt gift. Foto: Jesper Bendix Pedersen.

»Da jeg flyttede ind, var det ikke svært for Jason og mig eller Jasons børn. Men det var svært for min søn. Pludselig var der fire mennesker, der hang om nakken og skulle kysse og kramme mig,« fortæller Majbrit Watt i podcasten om det, hun kalder en 'indkøringsperiode'.

Til B.T fortæller hun, at det var en omvæltning for sønnen, der dengang knap var ti år.

»Man skal huske at tage hensyn, og jeg kan huske Sebastian sagde til mig: ‘Mor, elsker du også de andre?’ hvor jeg sagde, at ‘elsker er et stort ord. Jeg kan rigtig godt lide dem, og jeg holder meget af dem. Med tiden kan det være, der kommer en form for kærlighed, men det er dig, jeg elsker’,« fortæller Majbrit Watt, der også tilføjer, at sønnen og Jason Watt i dag har et fantastisk forhold.

Og Majbrit Watt, der til dagligt arbejder på et bosted, fortæller om en særlig episode, hun husker tydeligt. Den fandt sted efter et par måneder ved middagsbordet.

Man bliver ikke en rigtig familie, før man ved, at alle har det godt. Majbrit Watt, gift med Jason Watt



»Lige pludselig løfter Sebastian sit ansigt, kigger på Jason og siger: ‘Du skal bare vide en ting. Jeg er så glad for, jeg har mødt dig, og jeg elsker dig.’ Og vi sad bare alle med tårer i øjnene og tænkte, det var godt nok noget af en erklæring fra en 10-årig dreng,« siger Majbrit Watt i podcasten.

Og til B.T siger hun, at hun næsten ærgrer sig over, at det rørende øjeblik ikke blev filmet.

»Vi sad næsten med en klump i halsen begge to. Jeg bliver som mor overvældet over, han siger til en anden mand, at han elsker ham. Jason har også været mega god til at tage mine børn ind som var det hans egne. Der faldt en sten fra ens hjerte. Man tænkte, at nu var alt det, man havde arbejdet på lykkedes. Man bliver ikke en rigtig familie, før man ved, at alle har det godt,« siger Majbrit Watt, der understreger vigtigheden af at lytte til børnene.

»Det hjælper ikke, man sidder og er smaskforelskede i sofaen, hvis børnene sidder på værelset og ikke har det godt. Det ville aldrig blive optimalt i længden. Det slider mere, end det gavner,« siger Majbrit Watt.

Sønnens erklæring betød ikke kun noget for hende. Det betød også meget for Jason Watt.

»En ting er, han altid har været der for Sebastian også inden. Så betød det også meget for Jason at vide, den dreng der trak sig i starten pludselig sagde, han elskede ham,« fortæller Majbrit Watt, der blev gift med den tidligere racerkører i september 2016.

Majbrit Watt kendte ikke meget til racerkøreren, Jason Watt, da de mødtes. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Inden de mødtes, kendte hun faktisk ikke det store til ham. Hun vidste, han var tidligere racerkører, og at han var kommet til skade i en motorcykelulykke. Ellers ikke.

Majbrit Watt er dog ikke i tvivl, når hun skal sætte ord på, hvad hun faldt for.

Det var hans humoristiske tilgang til livet. Og så var han meget afslappet.



»Der var ikke noget påtaget, og han forsøgte ikke at bevise noget. Han skrev for eksempel i starten ‘jeg ved godt, det ikke er super cool at skrive, men jeg glæder mig mega meget til at se dig igen’. Han var ærlig på sådan en drengerøvsmåde, men han var også voksen. Det, syntes jeg, var super befriende,« siger Majbrit Watt.