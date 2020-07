Tom 'Tommen' Bjerknæs, det norske snowboardikon, er død efter længere tids sygdom.

Han blev 70 år gammel.

Det bekræfter det norske snowboardforbund.

»Du er en legende og vil fortsætte med at være en lige så stærk inspiration for alle, som elsker brætsport. Tak for alt, du gav,« skriver forbundet i en meddelelse på Instagram.

Hvil i fred, Tommen. Du er en legende, og vil fortsette å være med like sterk kraft, en stor inspirasjon for alle som elsker brettsport. Takk for alt du gav!

Formanden Ola Keul uddyber over for VG.

»Snowboard-Norge er i sorg i dag. 'Tommen' har haft stor respekt ikke bare i Norge, men også i det internationale brætmiljø,« siger han.

Tom 'Tommen' Bjerknæs er kendt som en af de første snowboardere i Norge og brugte ifølge det norske medie friflyt.no mellem 150 til 280 dage om året på at stå på snowboard.

Hans personlighed blev på godt og ondt hurtigt et kæmpe hit i Norge med sin surferstil og trang til livet på overhalingsbanen med brug af rusmidler, og det gjorde blandt andet, at han var inspirationskilde til filmen 'Switch'.

Kendetegnet for ham var 'hang loose'-håndsignalet, som han også har på billedet fra det norske snowboardforbund. Han tog det så meget til sig, at han godt kunne lide at blive omtalt som 'snowsurfer'.