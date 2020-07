Den australske snowboarder Alex Pullin har mistet livet i en alder af 32 år.

Pullin, der var dobbelt verdensmester i snowboardcross, døde i en drukneulykke i Queensland i Australien, oplyser lokale myndigheder.

Det skriver blandt andre BBC.

Pullin, der havde kælenavnet 'Chumpy', blev fundet bevidstløs på en strand onsdag morgen lokal tid, hvor han modtog behandling af ambulancereddere i 45 minutter. Men hans liv stod ikke til at redde.

Australske Alex Pullin er druknet i en dykkerulykke i Australien. Han blev 32 år. Foto: PAUL MILLER Vis mere Australske Alex Pullin er druknet i en dykkerulykke i Australien. Han blev 32 år. Foto: PAUL MILLER

Pullins familie skulle angiveligt have været vidne til den tragiske ulykke inde fra stranden, hvor de opholdt sig.

Ifølge mediet News.com.au formodes det, at Pullin har fået et såkaldt 'shallow water blackout', hvilket betyder, at man under dykning besvimer på lavt vand, for eksempel på grund af hyperventilation.

Den australske snowboarder, der ved vinter-OL i 2014 bar den australske fane ved indmarchen, havde kort før sin død delt flere billeder på sociale medier, hvor han er ude at fridykke og fiske med harpun.

'Uvirkelig dag i havet! Hvaler, der synger og kommer op til overfladen overalt omkring os, hænger ud med skønne folk og kommer hjem med masser af fisk,' skrev Pullin i et af sine sidste opslag på Instagram.

'Vores dybeste medfølelse går til Alex' familie såvel som til hans holdkammerater og stab,' skriver forbundet Snow Australia i en udtalelse.

Pullin vandt verdensmesterskabet i snowboardcross i 2011 og 2013. Han repræsenterede Australien ved OL i både 2010, 2014 og 2018.