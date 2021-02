Kvindernes superkombination bliver ikke afviklet mandag på grund af kraftigt snevejr over VM-området.

VM i alpint skiløb er blevet ramt af den første programændring allerede på mesterskabernes første konkurrencedag.

Et kraftigt snevejr over Cortina d'Ampezzo i Italien betyder, at arrangørerne har besluttet at udsætte kvindernes superkombination, der var på programmet mandag.

Det oplyser Det Internationale Skiforbund (FIS) på Twitter.

Foreløbig er det uklart, hvornår konkurrencen skal afvikles i stedet.

Superkombination består af to afdelinger med henholdsvis slalom og styrtløb.

Planen var at køre slalom mandag klokken 11, mens styrtløbet var programsat til klokken 14.30 samme dag. Ingen af delene kan altså køres mandag.

Dermed ser det ud til, at VM i stedet åbner med super G for både mænd og kvinder tirsdag.

Verdensmesterskaberne varer frem til 21. februar.

/ritzau/