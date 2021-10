Superstjernen Tom Brady delte et smukt øjeblik med en fan søndag aften amerikansk tid.

Her gav den 44-årige amerikaner nemlig sin kasket til en dreng, som ifølge Sports Illustrated havde et skilt i hænderne, hvor der stod 'Tom Brady hjalp mig med at besejret hjernekræft'.

Og det gjorde naturligvis den unge fan meget glad. Han brød således sammen af ren glæde, da Tom Brady satte kasketten på hovedet af ham.

Du kan se en video af det rørende øjeblik øverst i denne artikel.

44-årige Tom Brady. Foto: Mike Ehrmann Vis mere 44-årige Tom Brady. Foto: Mike Ehrmann

»Det var stort. Tydeligvis en sej knægt. Han sætter, det vi gør ude på banen i perspektiv,« sagde Tom Brady i et interview efter kampen og fortsatte:

»Til sidst betyder det ikke ret meget, hvis du sammenligner med, hvad mange mennesker går igennem. Vi vil alle prøve at gøre en forskel på en måde.«

Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers knuste Chicago Bears med cifrene 38-3, og det var med under et minut tilbage af kampen, at superstjernen gjorde denne fans aften uforglemmelig.

»Jeg tror, at mange af drengene bruger tid gennem organisationer og andet på at gøre verden til et bedre sted,« lød det afsluttende fra Super Bowl-vinderen.

Det blev ligeledes en stor aften for Tom Brady rent personligt.

I første quarter fandt han nemlig Mike Evans med en pasning, som var hans touchdown-aflevering nummer 6.000 i karrieren.