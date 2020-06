Tøjgiganten Under Armour har gjort op med sig selv, at man har lavet en brøler af en aftale.

Sportsmærket lavede nemlig i 2016 en aftale med et stort, amerikansk college til en værdi af svimlende 280 millioner dollars - mere end 1,8 milliarder danske kroner - for at få lov til at levere tøj til skolen.

Men det fortryder de nu - hvor de forsøger at komme ud af aftalen. Det skriver Los Angeles Times.

Det er det prominente University of California, Los Angeles, forkortet UCLA, der i årtier har leveret stjerner til de store, amerikanske ligaer, der i 2016 underskrev en 15-årig aftale med Under Armour.

Basketball-spillere fra UCLA til pressemøde. Tøjsponsor Under Armours logo ses ved siden af UCLA-navnet. Foto: Lucy Nicholson Vis mere Basketball-spillere fra UCLA til pressemøde. Tøjsponsor Under Armours logo ses ved siden af UCLA-navnet. Foto: Lucy Nicholson

Den sikrede sportsmærket retten til at levere sportsdragter til skolens hold og dermed få vist sig frem på et det største colleges i USA, hvor collegesport fylder enormt meget.

Under Armour vil nu ud af aftalen efter bare fire år, fordi man mener, UCLA ikke har levet op til aftalen.

»Under Armour har lørdag taget den svære beslutning om ikke at fortsætte samarbejdet med UCLA, da vi har betalt for marketingsfordele, vi ikke har fået gennem længere tid,« udtaler skolen, der oplyser, at de har retten til at afslutte samarbejdet, hvis det skulle have været tilfældet.

Her er altså tale om, at Under Armour ikke mener, UCLA har gjort nok for at vise tøjet - og dermed mærket - frem på forskellige måder.

En del af årsagen til det kan formentlig findes i coronavirus-pandemien, der ligesom i professionel idræt har sat sine tunge spor på collegesport og aflyst diverse sportsgrene resten af foråret, mens efteråret formentlig også bliver påvirket.

Og UCLA var ifølge Los Angeles Times hårdt pressede økonomisk allerede inden coronavirussens udbrud i USA, hvilket de seneste måneders tilstand naturligvis ikke har hjulpet på. UCLA forsøger desperat at holde Under Armour fast i aftalen.

»Vi udforsker alle muligheder for at modstå Under Armours handling,« siger skolens sportsansvarlige, Dan Guerrero, i et brev til skolens atleter.

UCLA er jævnligt med fremme i finalerne af de store sportsgrene i USA, og skolen har leveret et væld af superstjerner som eksempelvis NBA-stjernen Kareem Abdul-Jabbar, baseballpioneren Jackie Robinson og NFL-Hall of Fameren Troy Aikman. Danske fodboldfans kan desuden notere sig, at den tidligere AGF-spiller Benny Feilhaber har gået på skolen.