FC København er favoritten i den første udgave af eSuperliga, og holdet skuffede ikke trods premierenerver.

Mandag åbnede superligaklubbernes nye satsning inden for e-sport, eSuperligaen, og også her er FC København på papiret favorit til at løbe med titlen.

Holdet leverede varen i første runde med en samlet sejr på 9-4 over Esbjerg over de to kampe, som hvert opgør består af, hvor holdenes to spillere spiller en kamp hver.

Den største danske Fifa-stjerne, August "Agge" Rosenmeier, lagde for med at slå Daniel "Chrøis" Chrøis 4-2, og da nyindkøbte Marcus "Marcuzo" Jørgensen fulgte op med en 5-2-sejr over Christian "Quack" Lillebæk, var en sikker sejr i hus.

Alligevel var de to FCK'ere ikke helt tilfredse med indsatsen.

- Jeg tror, at vi begge var lidt nervøse, og sådan skal det også være. Ellers ville det jo betyde, at vi måske var lidt ligeglade. Men selv om vi kunne have spillet bedre, så vandt vi relativt komfortabelt, siger "Agge".

Selv om der er plads til forbedringer i spillet, så tøver ingen af de to FCK-spillere med at påtage sig den favoritrolle i turneringen, som bookmakerne også har givet dem.

- Min personlige mening er, at vi er de to bedste Fifa-spillere i Danmark, og jeg forventer også, at vi kommer til at vinde turneringen, lyder det fra "Marcuzo".

- Det er også Augusts ambitioner, for vi har det bedste hold på papiret.

Mandagens premiererunde indeholdt flere tætte kampe, og "Agge" forventer, at niveauet hos alle vil stige gennem hele turneringen, når Fifa19-spillet, som er relativt nyt, kommer endnu mere ind under huden på dem alle.

Det kan ifølge ham også betyde færre mål, men "Marcuzo" mener stadig, at underholdningen vil være der i form af det høje niveau.

- Jeg kender i forvejen rigtigt mange af de andre spillere, og de er utroligt dygtige. Der kommer sværere matchups end det her (mod Esbjerg, red.), og vi skal også være bedre, hvis vi skal vinde, siger han.

Der er tre point til den samlede vinder af hvert opgør, og reglerne om udebanemål ved lige score tæller. Skulle det også være uafgjort her, er det ét point til hver.

Grundspillet strækket sig over 15 spillerunder, hvorefter top-8 går videre til kvartfinalerne i kampen om den samlede præmiepulje på 365.000 kroner. Vinderen får 150.000 kroner.

Der er 16 hold med i turneringen, hvor kun FC Nordsjælland mangler fra Superligaen. Nedrykkerne fra sidste sæson er også med.

I de øvrige syv opgør i mandagens runde vandt Horsens over Sønderjyske, FC Midtjylland slog Silkeborg, Hobro nedlagde FC Helsingør, AGF fik skovlen under Randers, OB slog Lyngby, Brøndby nedlagde Vejle, mens AaB tog sejren mod Vendsyssel.

/ritzau/