Kevin Magnussen var i det lettere opgivende hjørne efter 13.-pladsen i Baku. Bilen var bare ikke bedre.

Verbale skuldertræk og skuffelse stod på menuen, da Kevin Magnussen gjorde status efter sin 13.-plads i Formel 1-grandprixet i Baku.

Endnu en gang måtte danskeren konstatere, at Haas-raceren har tabt momentum og ikke længere kan følge med fremme i kampen om at være "best of the rest" - fra syvendepladsen og ned.

- Endnu en gang var der ikke fart i bilen, og der skete ikke noget i løbet, der gjorde at vi kunne komme tilbage i kampen. Så ja, det var en lang søndag, desværre, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Nu vil han hurtigst muligt i gang med at dykke yderligere ned i problemerne med at få det maksimale ud af dækkene og bilen generelt.

- Jeg glæder mig til at komme videre, arbejde videre og prøve at finde farten igen. Det har vi brug for, siger Kevin Magnussen.

Som sådan kan han glæde sig over, at næste grandprix først ligger den 12. maj og i Barcelona, hvor teamet tidligere har præsteret godt under test.

Spørgsmålet er, om nedturen kan vende der.

- Det har vi da forhåbninger om. Vi er skuffede efter i dag, siger Kevin Magnussen til TV3+.

