Tidligere på året blev USA ramt af en tragedie, da ni personer blev dræbt i en helikopterulykke i Los Angeles. En af de døde var den 41-årige basketball-legende Kobe Bryant.

I februar lagde Kobe Bryants kone, Vanessa Bryant, sag an mod piloten Ara Zobayan og firmaet, der ejer helikoptertypen.

Det har nu fået Berge Zobayan, der er slægtning til Ara Zobayan til at svare igen. Han mener, at passagererne selv bærer en del af skylden for ulykken. Det skriver People.

I modsvaret skriver Berge Zobayan, at passagererne kendte og var indforstået med den risiko, der fulgte med.

Repræsentanter for Bryant-familien har endnu ikke reageret på modsvaret fra Zobayan-familien.

Ifølge det amerikanske medie har retsadvokat i Los Angeles, Tom Lallas, sagt, at sådan et modsvar er almindeligt, når man forbereder en retssag.

I sit sagsanlæg skriver Vanessa Bryant, at piloten ikke formåede at vurdere truslen fra det tågede vejr godt nok, inden han startede helikopteren.

Og hun tilføjer, at han skulle have indstillet flyvningen, inden det var for sent. Helikopteren nåede at være i luften i en lille times tid, før den fløj ind i en bjergside.

Gianna Bryant og Kobe Bryant var blandt de ni ofre. Foto: USA TODAY USPW

The National Transportation Safety Board (NTSB) fandt efter ulykken ingen tegn på motorfejl eller tekniske problemer.

Konen og døtrene til Kobe Bryant søger både økonomisk og strafretslige skader i deres sagsanlæg.

Kobe Bryants 13-årige datter Gianna Bryant døde ligeledes i tragedien 26. januar. Det efterlader Vanessa Bryant med tre døtre.

41-årige Kobe Bryant og de otte andre ofre var på vej til en basketballkamp i Oklahoma, da helikopteren fløj ind i en bjergside.