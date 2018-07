Sky-holdchefen Dave Brailsford forventer, at Chris Froome vil jagte og vinde sin femte Tour de France-sejr.

Paris. Chris Froome vender tilbage til Frankrig for at jagte sin femte Tour de France-sejr i karrieren.

Sådan må man nødvendigvis tolke udmeldingen fra Sky-holdchefen Dave Brailsford kort efter afslutningen af 21. etape i dette års Tour.

Her kunne Sky hylde Geraint Thomas som vinder af løbet, mens Froome sluttede på tredjepladsen samlet.

- Jeg tror helt ærligt ikke, at Chris (Froome, red.) er på vej ned. Det var bare en svipser (dette års Tour, red.). Han har været igennem en ekstremt hård tid, og han vandt stadig Giro d'Italia.

- Han var tydeligvis skuffet her, men han fremstod med værdighed hele vejen igennem.

- Der er ingen tvivl om, at han ønsker at vinde Tour de France for femte gang, og jeg tror på, at det er muligt, siger Dave Brailsford på et pressemøde ifølge AP.

Chris Froome mødte frem til Touren med ambitionen om at vinde både Giro d'Italia og Tour de France i samme sæson.

Girosejren blev sikret, men kort før Touren begyndte, var der således tvivl om, hvorvidt Froome overhovedet kunne stille til start på grund af Salbutamol-sagen.

I noget nær ellevte time meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI) dog, at man ikke fandt grundlag for at rejse en dopingsag mod løbets forsvarende mester.

Froome afleverede under sidste års Vuelta a España en dopingprøve, der indeholdt mere af det astmadæmpende stof salbutamol end tilladt, og mens alle i lang tid har ventet og ventet på en afklaring, så kom den meget kort før Tour de France begyndte.

UCI meddelte, at briten slap for yderligere konsekvenser, og at man ikke fandt det muligt at bevise, at Froome havde indtaget mere astmamedicin, end han måtte.

Det blev bakket op af Det Internationale Antidoping Agentur (Wada), og selv om Froome på den måde indirekte blev frikendt, så hænger sagen stadig for mange og blafrer uden en reel kendelse, der afgjorde spørgsmålet om skyld eller ej.

Under de tre ugers cykelløb i Frankrig har Froome da også blandt mange cykelfans på vejene været upopulær. Iføgle Froome selv er der både blevet råbt af ham og spyttet på ham i de tre uger, hvor der også er blevet skubbet til ham ved flere lejligheder.

- Der har været en del følelser igennem det her løb. Der har været øjeblikke med skuffelse og styrt, men også glæde, når vi vandt etaper og tog den gule trøje.

- Sådan er cykelløb. Som i enhver anden Grand Tour har også Touren været en rutsjebanetur med op- og nedture, siger Froome.

Efter sidste etape i Paris satte Froome ikke ord på, hvorvidt han eventuelt fokuserer udelukkende på Touren næste år, eller om han vil forsøge at vinde både Giroen og Touren, som i næste sæson ligger endnu tættere på hinanden, igen.

/ritzau/