Quick-Step var nødt til at bruge en mand til at hente en udbryder, og den mand manglede i etapens afgørelse.

Champagnepropperne må blive i flaskerne på Quick-Step, efter at Elia Viviani måtte se sig slået i en meget tæt spurt på 11. etape i Tour de France.

Caleb Ewan og Dylan Groenewegen var akkurat hurtigere end italieneren, og for en gangs skyld gik Quick-Steps leadout ikke helt efter planen.

Ifølge holdets chef i den disciplin, Michael Mørkøv, var feltet for længe om at hente den sidste udbryder, Aimé De Gendt, og derfor måtte Yves Lampaert bruge sine kræfter tidligere end beregnet.

- Der var ikke flere til at føre i feltet. Det kostede os en mand for meget til at hente det udbrud.

- Vi blev lidt korte i vores leadout og sad for langt tilbage på de sidste to kilometer. Jeg blev nødt til at bruge, hvad jeg havde på at køre de to andre frem i position.

- Jeg syntes, at det så fornuftigt ud, da jeg slog ud. Jeg ved ikke helt, hvad der skete i spurten, fordi jeg sad længere tilbage. Men vi gjorde, hvad vi kunne, siger en skuffet Mørkøv.

Efter onsdagens etape går løbet ind i en anden fase præget af enkeltstart og bjerge.

For Quick-Step handler det i de kommende dage om at forsvare den gule førertrøje, der sidder på Julian Alaphilippe.

- Det er stadig en fantastisk oplevelse at have den gule trøje på holdet. Nu må vi se, om vi kan forsvare den torsdag, og så bliver det op til Julian selv på enkeltstarten, siger Mørkøv.

Torsdagens etape byder på 209,5 kilometer med to seje stigninger mod slutningen og en heftig nedkørsel til målstregen i Bagnères-de-Bigorre.

Fredag venter løbets eneste enkeltstart, mens der er to barske bjergetaper i weekenden.

