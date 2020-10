Niels-Kristian Iversen mener ikke, at meget er gået godt ved de første seks VM-grandprixer. I weekenden køres de to sidste grandprixer i årets VM-serie, og her skal det gerne blive til flere point end hidtil for danskeren, hvis han skal komme i betragtning til et wildcard næste sæson. Sportxpress/Ritzau Scanpix