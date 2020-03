Formel 1-holdet Haas anerkender, at alle involveredes sikkerhed og sundhed er første prioritet.

Kevin Magnussens Formel 1-hold, Haas, er skuffet, men anerkender beslutningen om at aflyse Melbournes Grand Prix.

Det skriver det amerikanske Formel 1-hold i en pressemeddelelse fredag formiddag lokal tid.

- Alle de involveredes sikkerhed og sundhed er altoverskyggende. Det samme gælder for de tusindvis af fans, der har investeret i at besøge det australske grandprix.

- Selv om vi er skuffede over ikke at kunne køre i denne weekend i Melbourne og dele passionen for Formel 1, accepterer Haas de beslutninger, der er truffet af parterne i lyset af den globale Covid-19-situation, skriver Haas i en pressemeddelelse.

Fredag morgen lokal tid meldte de australske arrangører, Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og selskabet bag Formel 1 i en fælles pressemeddelelse, at Formel 1-grandprixet i Melbourne er aflyst.

Det sker, efter at McLaren-holdet trak sig fra grandprixet som følge af en coronasmittet medarbejder.

/ritzau/