Olle Dahlin efterforskes af østrigsk politi i forbindelse med en aftale med virksomheden Infront.

Svenske Olle Dahlin, som er præsident for Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU), efterforskes af politiet i Østrig.

Det bekræfter forbundet over for NRK torsdag aften.

Dahlin har siddet på posten siden 2018.

Han er mistænkt for at have indgået en aftale med virksomheden Infront, der sælger og køber tv-rettigheder til sport, og som har givet virksomheden "en fordelagtig pris" ved køb af annoncer til VM og World Cup i skiskydning.

Det er ifølge NRK samme type aftale, som IBU indgik under den korruptionsanklagede Anders Bessebergs præsidentskab.

Anklagemyndigheden i Norge mener, at Besseberg bør idømmes tre år og syv måneders fængsel for korruption og skal betale en bøde på 1 million norske kroner - 657.000 danske kroner.

Olle Dahlin siger, at han ønsker at samarbejde med politiet og at anklagerne er "helt uden grundlag".

- Siden jeg blev præsident for IBU i 2018, har jeg stået for en omfattende reform af IBU’s ledelse, som sikrer, at forbundet fungerer i overensstemmelse med bedste internationale praksis, oplyser han til NRK.

Tilmed peger han på, at IBU er underlagt et uafhængigt tilsyn ved navn Biathlon Integrity Unit.

Ifølge Dahlin har det uafhængige tilsyn ikke rejst mistanke mod IBU’s eksisterende aftale med Infront

Dahlin siger til SVT, at han fredag er taget til Østrig for at mødes med advokater.

