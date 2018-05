Kvindelige skihoppere må nu i lighed med mændene hoppe så langt, som de evner.

Oslo. Det Internationale Skiforbund (FIS) har tirsdag fjernet kønsdiskriminerende skihopregel, der forbød kvinder at hoppe over 118 meter. Det blev vedtaget på et møde i FIS' skihopkomité, skriver den norske avis Dagbladet.

- Vi har ikke brug for love lavet i fortiden, vi har brug for regler til fremtiden. Der har været nok love gennem tiderne, som har berørt kvinder, men som er lavet af 16 gamle mænd, siger Bertil Pålsrud, der er norsk repræsentant i FIS' skihopkomité.

Tilhængere af den nu forhenværende regel har hævdet, at den var nødvendig af helbredsmæssige årsager. Inggard Lereim fra den medicinske komité i FIS har dog modbevist påstanden i et studie.

Konklusionen på studiet er, at der ikke er forskel på den helbredsmæssige risiko for mænd og kvinder, når det kommer til belastningen af lange skihop.

Arrangører af skihopstævner kan justere højden, der hoppes fra. På den har man taget højde for, at kvinder ikke har skullet hoppe over 118 meter.

